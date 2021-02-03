3 февр. 2021 г., 11:00
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News Code: 84209514
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Внешний долг Ирана достиг $9,348 млрд

Внешний долг Ирана достиг $9,348 млрд

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Согласно статистике Центрального банка Ирана, внешний долг страны достиг $9,348 млрд за девять месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 декабря 2020 года).

Внешний долг Ирана по итогам три квартала текущего года достиг 9,53 млрд. долл., показав увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно первоначальному сроку погашения долгов, ставка внешнего долга Ирана с 21 марта по 22 декабря 2020 года достигла отметки 9,348 млрд. долл., 7,364 млрд. из которых связаны со средне‑ и долгосрочными долгами. Кроме того, из общего объема внешнего долга в размере $9,348 млрд, $1,984 млрд из этой суммы связаны с краткосрочными долгами.

По статистике внешнего долга Ирана по итогам прошлого иранского календарного года (закончившегося 20 марта 2020 года) Иран был $9,031 млрд, показатели свидетельствуют о том, что общий объем внешних долгов Ирана увеличился за девять месяцев текущего года.

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