Внешний долг Ирана достиг $9,348 млрд

Внешний долг Ирана по итогам три квартала текущего года достиг 9,53 млрд. долл., показав увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно первоначальному сроку погашения долгов, ставка внешнего долга Ирана с 21 марта по 22 декабря 2020 года достигла отметки 9,348 млрд. долл., 7,364 млрд. из которых связаны со средне‑ и долгосрочными долгами. Кроме того, из общего объема внешнего долга в размере $9,348 млрд, $1,984 млрд из этой суммы связаны с краткосрочными долгами.

По статистике внешнего долга Ирана по итогам прошлого иранского календарного года (закончившегося 20 марта 2020 года) Иран был $9,031 млрд, показатели свидетельствуют о том, что общий объем внешних долгов Ирана увеличился за девять месяцев текущего года.