Замминитсра нефти: Иран готов расширить нефтяные свопы

"В связи с событиями на рынке сырой нефти на повестке дня стоит расширение транзита и нефтяных свопов. По этому вопросу ведутся переговоры", сказал замглавы министра нефти Ирана.

*Нефтяной своп: сделки по обмену сырьем для упрощения логистики.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

