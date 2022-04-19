19 апр. 2022 г., 16:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84724245
0 Persons
T T

Tags

Замминитсра нефти: Иран готов расширить нефтяные свопы

Замминитсра нефти: Иран готов расширить нефтяные свопы

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Иран ведет переговоры по расширению нефтяных свопов* с другими странами. Об этом заявил в интервью ИРНА руководитель Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов страны Джалил Салари.

"В связи с событиями на рынке сырой нефти на повестке дня стоит расширение транзита и нефтяных свопов. По этому вопросу ведутся переговоры", сказал замглавы министра нефти Ирана.

*Нефтяной своп: сделки по обмену сырьем для упрощения логистики. 

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha