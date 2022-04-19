Замминитсра нефти: Иран готов расширить нефтяные свопы

"В связи с событиями на рынке сырой нефти на повестке дня стоит расширение транзита и нефтяных свопов. По этому вопросу ведутся переговоры", сказал замглавы министра нефти Ирана.
*Нефтяной своп: сделки по обмену сырьем для упрощения логистики.
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Иран ведет переговоры по расширению нефтяных свопов* с другими странами. Об этом заявил в интервью ИРНА руководитель Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов страны Джалил Салари.
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