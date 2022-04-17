Командующий армией Ирана: армия ответит на любую угрозу самыми высокими возможностями

В заявлении, опубликованном по случаю национального Дня армии в воскресенье, генерал-майор Абдолрахим Мусави сказал, что армия Ирана своей кровью обеспечил безопасность границ иранского народа и был на переднем крае во всех трудностях, в том числе во время стихийных бедствий для оказывания помощи пострадавшим, доказывая, что армия не является исключительно военным образованием.

Мусави добавил, что иранская армия является единственной армией в мире, вдохновленной духовными ценностями, которая стремится к власти, подчиняясь поведению великих религиозных деятелей.

"Наращивание военного потенциала, обновление тактики и методов ведения боевых действий в соответствии с современными войнами и подготовка к любым угрозам превратили иранскую армию в орудие власти страны, а Исламскую Республику Иран — в якорь стабильности в регионе", указал командующий армией.

Кроме того Мусави предупредил врагов, что любая агрессия против Ирана дорого им обойдется.

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