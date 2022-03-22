Вооруженные силы Ирана достигли самообеспеченности

Бригадный генерал Хайдари добавил во время осмотра восточных границ страны в провинции Хорасан-Разави: «В настоящее время границы страны полностью защищены на 100%, что свидетельствует о силе и мощи иранских вооруженных сил.

«В нынешних условиях контроль всех границ страны основан на современной науке и технике с использованием автоматизированного оборудования, и мы не полагаемся в этой задаче только на кадры и рабочую силу», сказал он.

В этой связи он упомянул роль саперных бригад армии Исламской Республики Иран, добавив, что используя современную науку, саперные бригады смогли поддержать вооруженные силы в различных областях, включая строительство дорог в горные районы и создание специальных оборонительных заслонов для армии.

Он подчеркнул, что иранская армия не зависит от иностранных государств в области обороны, указав, что Министерство обороны и поддержки вооруженных сил достигло самообеспеченности в области обороны и военной армии.