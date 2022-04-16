Хатибзаде: Великобритания уклоняется от своих международных обязательств, высылая беженцев в Руанду

Как заявил Хатибзаде, возложение их ответственности на другую страну является нарушением прав, закрепленных в договорах о предоставлении убежища и законах о правах человека, и равносильно игнорированию всех человеческих и моральных соображений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана назвал неправильным считать беженцев товаром, и призвал отказаться от применения насилия в отношении них, что противоречит человеческого достоинства. Он также указал на приют миллионов беженцев Исламской Республикой Иран, и сказал, что проект британского правительства по высылке беженцев осуществляется в то время, когда Британия и другие западные страны всегда стремились игнорировать усилия Исламской Республики Иран по управлению и контролю за делами миллионов мигрантов и беженцев.