16 апр. 2022 г., 09:40
Journalist ID: 2388
News Code: 84717609
0 Persons
T T

Tags

Хатибзаде: Великобритания уклоняется от своих международных обязательств, высылая беженцев в Руанду

Хатибзаде: Великобритания уклоняется от своих международных обязательств, высылая беженцев в Руанду

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подверг критике намерение британского правительства выдворить беженцев со своей территории в Руанду, заявив, что оно уклоняется от своих международных обязательств и ответственности.

Как заявил Хатибзаде, возложение их ответственности на другую страну является нарушением прав, закрепленных в договорах о предоставлении убежища и законах о правах человека, и равносильно игнорированию всех человеческих и моральных соображений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана назвал неправильным считать беженцев товаром, и призвал отказаться от применения насилия в отношении них, что противоречит человеческого достоинства. Он также указал на приют миллионов беженцев Исламской Республикой Иран, и сказал, что проект британского правительства по высылке беженцев осуществляется в то время, когда Британия и другие западные страны всегда стремились игнорировать усилия Исламской Республики Иран по управлению и контролю за делами миллионов мигрантов и беженцев.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha