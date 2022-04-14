Посольство Ирана отреагировало на иранофобский репортаж газеты The Times

«Иранские острова в Персидском заливе безопасны для всех людей, а болельщики чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, желающие посетить Иран, пользуются бесплатной визой для зрителей», сообщило посольство в Твиттере в четверг.

Ранее английская газета в заметке написала: «Алкоголь запрещен, граждан Великобритании регулярно задерживают по ложным обвинениям в шпионаже, а всего две недели назад футбольных фанаток облили перцовым баллончиком за то, что они имели наглость посетить международный матч. И теперь Иран заявляет, что готов принять тысячи болельщиков сборной Англии в нескольких минутах езды от Катара на чемпионате мира этого года».

Посольство отреагировало на сообщение в The Times, в котором попыталось нарисовать черную картину Ирана после того, как Иран объявил, что болельщики чемпионата мира, которые посетят Катар, могут получить бесплатную визу для посещения Ирана.