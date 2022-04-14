Иран: доклады США о правах человека в Иране лицемерны и не соответствуют действительности

В ответ на публикацию США ежегодного доклада о правах человека в различных странах, включая Иран, за 2021 год Казем Гарибабади заявил в четверг, что США, которые является одним из крупнейших нарушителей прав человека в отношении своего народа и других народов в мире, не имеет права выражать свое мнение о правах человека в других странах.

Так, Гарибабади назвал доклад США лицемерным и способом отвлечения внимания международного сообщества от грубых нарушений прав человека в Соединенных Штатах и предоставления ложного примера в области прав человека.