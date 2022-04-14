Минобороны: присутствие иностранных сил в регионе нелегально

Министры обороны Ирана и Японии провели видеоконференцию и обсудили развитие и расширение отношений между Тегераном и Токио.

Ссылаясь на доктрину и оборонную политику Исламской Республики Иран генерал Аштияни счел, что коллективное сотрудничество между странами региона необходимо для обеспечения и поддержания безопасности и стабильности.

Министр обороны Ирана указал на особенности важных районов в Персидском заливе и Ормузском проливе, особенно со стратегической точки зрения, и объяснил подход Ирана и необходимость обеспечения безопасности в море через страны региона, учитывая, что присутствие иностранных сил является нелегальным и подрывным.

Министр обороны Японии также в свою очередь разъяснил порядок действия армии страны в регионе западной Азии и подчеркнул необходимость сотрудничества с Ираном по обеспечению безопасности судоходства.