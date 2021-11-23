Иран и Грузия провели переговоры о создании коридора Персидский залив-Черное море

На повестке дня правительства стоит развитие регионального транзитного сотрудничества и определение новых коридоров. Создание новых коридоров, помимо содействия торговле, приведет к увеличению доходов страны и снижению транспортных расходов.

Определение коридоров север-юг является одним из планов, которые в настоящее время осуществляются, включая создание коридора от Персидского залива до Грузии и Черного моря.

Оценивая состоявшиеся в конце ноября круглосуточные встречи с Грузией, Джавад Хедаяти сказал: «Важно проводить совместные транспортные и торговые встречи, чтобы разрешить проблемы, операционные неясности между сторонами и устранить препятствия».

Ссылаясь на три десятилетия опыта заключения Международного соглашения по автомобильным перевозкам Тегеран-Тбилиси, Хедаяти считал его успешной моделью сотрудничества и участия в сфере региональных перевозок, и отметил, что проведение регулярных встреч по сотрудничеству в области автомобильного транспорта является шагом вперед для поиска потенциальных возможностей.