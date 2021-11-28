Раиси: Иран безоговорочно поддерживает ОЭС

"Исламская Республика Иран уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству и партнерству со странами Азии, особенно со своими соседями в Южной Азии, Западной Азии, Центральной Азии и на Кавказе", заявил Раиси, выступая на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

"Несомненно, укрепление роли и положения региональных организаций как посредников в двустороннем и многостороннем сотрудничестве - одна из наших забот и усилий, одним из ярких проявлений которой является Организация экономического сотрудничества", добавил президент.

"Помимо обладания материальными качествами власти, такими как полумиллиардное население, владение одной третью мировых энергетических ресурсов, уникальное геополитическое местоположение, которое связывает Европу с Китаем и Россией, Персидским заливом и Индийским океаном, молодая и мощная рабочая сила имеет отчетливую исламскую идентичность", подчеркнул иранский президент.

"За прошедшие годы в организации ОЭС были достигнуты хорошие достижения и прогресс, но все еще существует значительный разрыв между достигнутыми успехами и реальными возможностями организации. Например, несмотря на высокий торговый потенциал, внутрирегиональная торговля все еще составляет менее 10%", напомнил Раиси.

Заявив, что Исламская Республика Иран не приемлет необоснованной дискриминации в отношении любого народа, расы или нации, Раиси сказал, что Исламская Республика считает, что управление регионом должно осуществляться самими странами региона.

Раиси добавил, что прекращение боевых действий в Кавказском регионе знаменует начало новой главы регионального развития и интеграции.

"Учитывая новые условия в Кавказском регионе, мы считаем, что возрождение традиционных маршрутов и облегчение движения товаров и пассажиров в регионе через три десятилетия будет способствовать росту и развитию ОЭС. Мы также считаем, что любое изменение политической географии региона не только не будет способствовать стабильности в регионе, но и подготовит почву для дальнейшей напряженности в будущем", отметил он.

"Сотрудничество между странами Кавказа будет основано на взаимном уважении и сохранении территориальной целостности стран, а международные правила обеспечат мир, стабильность и проложат путь для прогресса и развития стран региона", подчеркнул иранский президент. — Стабильность в Кавказском регионе и формирование межрегионального сотрудничества, такого как создание международного коридора Персидский залив-Черное море, ускорит торгово-экономические обмены между членами ОЭС.

Президент сказал, что в последние десятилетия ОЭС создала соответствующие механизмы для поддержки экономического развития и восстановления Афганистана. "Послание Саммита ОЭС к миру должно заключаться в продолжении поддержки усилий Афганистана и его народа в области экономического восстановления и развития", подчеркнул президент Ирана.