Страны региона соберутся в Тегеране на заседание по окружающей среде

Об этом сообщил в понедельник начальник отдела по международным делам Организации по охране окружающей среды Ирана Хосейн Мусавифар.

Он отметил, что по поручению президента Ирана Эбрахима Раиси Организации по охране окружающей среды решить проблему мелких частиц пыли в стране при помощи дипломатии и международных форумов, а также в сотрудничестве с соседними странами, глава Организации распорядился провести встречу с участием министров и высокопоставленных должностных лиц соседних стран и представителей соответствующих международных организаций.

По словам Мусавифара, встреча состоится в ближайшее время, чтобы выработать международный документ по различным экологическим проблемам в регионе и их разрушительному воздействиию на соседние страны.

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