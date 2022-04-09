Иран расширил санкционный список против США

"Эти лица<...> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации", — говорится в документе. В МИД также подчеркнули, что "эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности".
«Односторонние принудительные меры, введенные против народа и правительства Исламской Республики Иран, и преднамеренное создание Соединенными Штатами тяжелых условий жизни иранскому народу, в том числе путем лишения доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию и услугам, особенно в условиях пандемии Covid-19, поставили под угрозу жизнь миллионов иранцев и оказала серьезное негативное влияние на осуществление их экономических и социальных прав», отмечается в заявлении.
Иран ввел санкции против 9 американских официальных лиц за поддержку терроризма и 15 граждан США за нарушение права человека.
30 марта Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.
Тегеран, 9 апреля. ИРНА. МИД Ирана в своем заявлении объявило о внесении американских граждан в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.
"Эти лица<...> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации", — говорится в документе. В МИД также подчеркнули, что "эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности".
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