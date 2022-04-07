Малые и средние предприятия Ирана развивают технологическое сотрудничество с другими странами

"В настоящее время в стране действуют шесть техногородов, в которых расположены 118 технологических предприятий", сказал заместитель министра, добавив, что в прошлом году было подписано два соглашения о технологическом сотрудничестве между Ираном и Китаем.

Кроме того, отметил Расулиян, в Шанхае начал работу офис организации малых и средних предприятий.

Он напомнил, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил новый 1401 год (начался 20 марта 2022 года) «Годом производства, инноваций и занятости», заявив, что организация малых и средних предприятий активизирует сотрудничество в технологической сфере с Германией.