7 апр. 2022 г., 14:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84708284
0 Persons
T T

Tags

Малые и средние предприятия Ирана развивают технологическое сотрудничество с другими странами

Малые и средние предприятия Ирана развивают технологическое сотрудничество с другими странами

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Али Расулиян заявил, что малые и средние предприятия Ирана развивают технологическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Китаем, Германией и Южной Кореей.

"В настоящее время в стране действуют шесть техногородов, в которых расположены 118 технологических предприятий", сказал заместитель министра, добавив, что в прошлом году было подписано два соглашения о технологическом сотрудничестве между Ираном и Китаем.
Кроме того, отметил Расулиян, в Шанхае начал работу офис организации малых и средних предприятий.
Он напомнил, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил новый 1401 год (начался 20 марта 2022 года) «Годом производства, инноваций и занятости», заявив, что организация малых и средних предприятий активизирует сотрудничество в технологической сфере с Германией.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha