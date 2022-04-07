"В настоящее время в стране действуют шесть техногородов, в которых расположены 118 технологических предприятий", сказал заместитель министра, добавив, что в прошлом году было подписано два соглашения о технологическом сотрудничестве между Ираном и Китаем.
Кроме того, отметил Расулиян, в Шанхае начал работу офис организации малых и средних предприятий.
Он напомнил, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил новый 1401 год (начался 20 марта 2022 года) «Годом производства, инноваций и занятости», заявив, что организация малых и средних предприятий активизирует сотрудничество в технологической сфере с Германией.
Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Али Расулиян заявил, что малые и средние предприятия Ирана развивают технологическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Китаем, Германией и Южной Кореей.
"В настоящее время в стране действуют шесть техногородов, в которых расположены 118 технологических предприятий", сказал заместитель министра, добавив, что в прошлом году было подписано два соглашения о технологическом сотрудничестве между Ираном и Китаем.
Похожие новости
-
Иран преследует мирное использование атома, заявил лидер
Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Ядерная программа Исламской Республики носит мирный характер, заявил…
-
Иран планирует запустить спутник на низкой околоземной орбите
Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил…
-
В Иране зафиксирован самый высокий рост производства стали
Тегеран, 3 апреля, ИРНА – В Иране за первые два месяца 2022 года зафиксирован самый высокий…
Your Comment