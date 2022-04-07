Иран назвал неверными сообщения СМИ о новом докладе МАГАТЭ

"Это обновленный технический доклад гендиректора МАГАТЭ о проверке и мониторинге выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, который информирует членов организации о последних событиях, а также о новой технической информации, касающейся ядерной деятельности Ирана", рассказал журналистам Гаеби.

По его словам, в новом докладе отмечается, что 19 января 2022 года Иран информировал Агентство о том, что он намеревается производить роторные трубы и сильфоны для центрифуг на новом объекте в Исфахане, а не в цехе в Карадже, и что Агентство может соответствующим образом скорректировать осуществляемые им мероприятия по наблюдению и мониторингу. 22 января 2022 года Агентство установило пломбы на все производственные станки в цехе в Карадже, а затем демонтировало камеры наблюдения. 24 января 2022 года инспекторы Агентства установили и настроили камеры в новом цехе в вышеупомянутом месте нахождения в Исфахане, чтобы обеспечить мониторинг Агентством оборудования, предназначенного для производства роторных труб и сильфонов для центрифуг.

Кроме того, добавил дипломат, в нем отмечается, что 4 апреля Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что все центрифужные станки были переведены из Караджа в Натанз, и в тот же день инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что они больше не работают.