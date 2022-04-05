Иран может стать сюрпризом чемпионата мира в Катаре

"Иран - лучшая команда Азии. Иранцы первыми из азиатских команд обеспечили себе путевку на Чемпионат мира. Команда имеет большой опыт выступлений на международном уровне и очень хорошо выступила в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года" приводит Mondo слова бывшего главного тренера сборной Ирана.
"Иран является исключительно сбалансированной командой и может стать большим сюрпризом на предстоящем чемпионате мира", сказал Иванкович.
Хорватский специалист также высоко оценил иранских форвардов Сердара Азмуна, нападающего немецкого клуба «Байер» из Леверкузена и Мехди Тареми, нападающего португальского клуба «Порту».
На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и победитель европейского плей-офф (Украина – Шотландия / Уэльс).
Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Сборная Ирана по футболу может стать большим сюрпризом чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом заявил бывший главный тренер сборной Ирана Бранко Иванкович.
"Иран - лучшая команда Азии. Иранцы первыми из азиатских команд обеспечили себе путевку на Чемпионат мира. Команда имеет большой опыт выступлений на международном уровне и очень хорошо выступила в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года" приводит Mondo слова бывшего главного тренера сборной Ирана.
Похожие новости
-
Президент ФИФА исключил возможность замены Ирана на Италию на ЧМ-2022
Тегеран, 5 апреля, ИРНА - Президент ФИФА Джанни Инфантино исключил, что сборная Италии может…
-
Тренер сборной Ирана нацелился выйти в плей-офф ЧМ-2022
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Наша цель – выйти в плей-офф Чемпионата мира по футболу 2022 года…
-
Иранец разработал талисман чемпионата мира-2022 в Катаре
Тегеран, 3 апреля. ИРНА — официальный талисман предстоящего чемпионата мира-2022 по футболу,…
Your Comment