Иран может стать сюрпризом чемпионата мира в Катаре

"Иран - лучшая команда Азии. Иранцы первыми из азиатских команд обеспечили себе путевку на Чемпионат мира. Команда имеет большой опыт выступлений на международном уровне и очень хорошо выступила в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года" приводит Mondo слова бывшего главного тренера сборной Ирана.

"Иран является исключительно сбалансированной командой и может стать большим сюрпризом на предстоящем чемпионате мира", сказал Иванкович.

Хорватский специалист также высоко оценил иранских форвардов Сердара Азмуна, нападающего немецкого клуба «Байер» из Леверкузена и Мехди Тареми, нападающего португальского клуба «Порту».

На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и победитель европейского плей-офф (Украина – Шотландия / Уэльс).

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.