Иранец разработал талисман чемпионата мира-2022 в Катаре

1 апреля Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный талисман ЧМ-2022 во время жеребьевки группового этапа турнира.

Маскот с именем Ла’иб внешне похож на традиционную для арабской культуры куфию белого цвета с черным икалем разработал известный иранский художник Хосейн Оджаги.

"Прежде всего, я горжусь тем, что мне как иранцу удалось разработать талисман чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, и это будет для меня долговременная работа", сказал автор талисмана в эксклюзивном интервью ИРНА.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.