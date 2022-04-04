Количество международных полетов над Ираном увеличилось на 192% в прошлом году

Количество полетов на внутренних воздушных линиях в прошлом году выросло на 19%, до 14 тыс. 539 в месяц.
По итогам иранского 1400 года иранские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве Ирана 47 тыс. 96 полетов. Однако количество международных полетов в иранском 1399 году (21 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.) составило 16 тыс. 145.
Сейеди заявил, что количество международных полетов над Ираном резко снизилось из-за распространения пандемию Covid-19.
Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Интенсивность движения в воздушном пространстве Ирана в прошлом иранском 1400 году (21 марта 2021 г. – 20 марта 2022 г.) увеличилась на 192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 399 тыс. 415 полетов. Об этом сообщил руководитель компании аэропортов Ирана Хамидреза Сейеди в понедельник.
Количество полетов на внутренних воздушных линиях в прошлом году выросло на 19%, до 14 тыс. 539 в месяц.
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