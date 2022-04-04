Количество международных полетов над Ираном увеличилось на 192% в прошлом году

Количество полетов на внутренних воздушных линиях в прошлом году выросло на 19%, до 14 тыс. 539 в месяц.

По итогам иранского 1400 года иранские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве Ирана 47 тыс. 96 полетов. Однако количество международных полетов в иранском 1399 году (21 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.) составило 16 тыс. 145.

Сейеди заявил, что количество международных полетов над Ираном резко снизилось из-за распространения пандемию Covid-19.