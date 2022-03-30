Количество прилетающих рейсов в Иран увеличилось на 202%

Количество прилетающих рейсов в Иран с 16 по 27 марта текущего года составил 917, но этот показатель в прошлом году составил 303 полетов.

113 тыс. 140 человек за указанный период прибыли в Иран, который показывает рост на 298% по сравнению с минувшим годом.

Количество рейсов, вылетающих из страны также составил 917, который увеличилось на 197% по сравнению с прошлым годом.