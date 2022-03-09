Рейсов между Тебризом и Турцией станет больше

Азари в интервью ИРНА заявил, что с 8 марта по 4 апреля более 96 полетов выполняются компанией Turkish Airlines по маршрутам: Стамбул, Анкара, Измир и Адана. «76 полетов выполняются по маршруту Тебриз-Стамбул, 8 полетов – Тебриз-Анкара, 8 – Тебриз-Измир и 6 полетов – Тебриз-Адана», добавил он.

По его словам, Тебриз-Стамбул стал самым популярным рейсом компаний аэропортов Ирана в первой половине текущего иранского 1400 года (начался 21 марта 2021 года).