9 мар. 2022 г., 11:53
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Рейсов между Тебризом и Турцией станет больше

Рейсов между Тебризом и Турцией станет больше

Тебриз, 9 марта, ИРНА. Генеральный директор аэропортов провинции Восточный Азербайджан Рамин Азари в среду сообщил об увеличении рейсов между Тебризом и Турцией в преддверии Новруза.

Азари в интервью ИРНА заявил, что с 8 марта по 4 апреля более 96 полетов выполняются компанией Turkish Airlines по маршрутам: Стамбул, Анкара, Измир и Адана.  «76 полетов выполняются по маршруту Тебриз-Стамбул, 8 полетов – Тебриз-Анкара, 8 – Тебриз-Измир и 6 полетов – Тебриз-Адана», добавил он.
По его словам, Тебриз-Стамбул стал самым популярным рейсом компаний аэропортов Ирана в первой половине текущего иранского 1400 года (начался 21 марта 2021 года).

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