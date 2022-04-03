Раиси предостерег от игнорирования гегемонистских заговоров США и Израиля

Он поздравил с наступлением священного месяца Рамадан и пожелал божьих благословений иракскому народу и всем мусульманам мира, подчеркнув, что Исламская Республика Иран поддерживает единство, независимость, безопасность и продвижение региональных и международных позиций Ирака.

«Мы считаем малейшее отсутствие безопасности в Ираке наносящим ущерб всему региону, поэтому приветствуем реализацию интересов иракского народа и установление в этой стране сильного правительства», добавил он.

Подчеркнув, что Тегеран и Багдад являются не только соседями, но и между двумя народами существуют братские и родственные отношения, Раиси сказал, что были предприняты хорошие шаги для развития и углубления отношений между двумя странами, и мы полны решимости повысить уровень отношений и сотрудничество между двумя странами во всех областях на полную мощность и развитие двусторонних и региональных отношений между Тегераном и Багдадом и привести к более тесным отношениям на международном уровне.

Он подчеркнул усилия по установлению безопасности и мира в регионе без вмешательства извне и заявил, что время доказало правомерность заявления Верховного лидера о том, что Соединенные Штаты не симпатизируют мусульманским народам в регионе, особенно в Ираке, и сегодня всем стало ясно, что иностранные силы преследуют только свои интересы и господство.

«Любая страна в регионе, которая пренебрегает гегемонистскими целями Соединенных Штатов и сионистского режима, будет пренебрегать интересами своей нации и вызовет гнев мусульманских народов», сказал он.