3 мирных жителя погибли в Йемене за последние сутки

Как сообщает телеканал «Аль-Масира», саудовские силы нанесли ракетный удар по городу «Шада» в провинции Саада.

Удары продолжались в то время, когда специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о начале режима прекращения огня с 2 апреля. Перемирие должно быть начаться 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Официальный представитель ВС Йемена Яхья Сариа в ответ на высказывания спрецпосланника ООН выразил готовность к прекращению всех военных операций в случае приверженности другой стороны данному режиму.

Саудовская Аравия с помощью девяти других арабских стран, кроме Омана, с 26 марта 2015 года начала полномасштабные атаки на Йемен, чтобы вернуть власть бывшему беглому президенту Йемена и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.

Вооруженные силы Йемена объявили в пятницу о проведении третьей операции по прорыву осады в саудовском тылу.