3 апр. 2022 г., 11:14
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3 мирных жителя погибли в Йемене за последние сутки

3 мирных жителя погибли в Йемене за последние сутки

Тегеран, 3 апреля, ИРНА – В результате ракетных удар Саудовской Аравии по Северному Йемену за последние часы погибли 3 мирных жителя.

Как сообщает телеканал «Аль-Масира», саудовские силы нанесли ракетный удар по городу «Шада» в провинции Саада.

Удары продолжались в то время, когда специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о начале режима прекращения огня с 2 апреля. Перемирие должно быть начаться 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Официальный представитель ВС Йемена Яхья Сариа в ответ на высказывания спрецпосланника ООН выразил готовность к прекращению всех военных операций в случае приверженности другой стороны данному режиму.

Саудовская Аравия с помощью девяти других арабских стран, кроме Омана, с 26 марта 2015 года начала полномасштабные атаки на Йемен, чтобы вернуть власть бывшему беглому президенту Йемена и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.
Вооруженные силы Йемена объявили в пятницу о проведении третьей операции по прорыву осады в саудовском тылу.

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