Иран поприветствовал инициативу ООН по прекращению огня в Йемене

При этом Хатибзаде на своей странице в Тивттере выразил надежду на то, что акция станет прелюдией к снятию блокады и установлению постоянного перекрещения огня для нахождения политического решения в Йемене.

Подчеркнув видение Ирана, основанное на поддержке политического и гуманитарного решения в Йемене, он сказал: «Мы надеемся стать свидетелями накануне месяца Рамадан, учитывая приоритет, придаваемый гуманитарным вопросам и продолжению перемирия, улучшения гуманитарных условий и полного обмена пленными и заключенными между сторонами конфликта в этой стране».