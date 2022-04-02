2 апр. 2022 г., 10:27
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Иран поприветствовал инициативу ООН по прекращению огня в Йемене

Иран поприветствовал инициативу ООН по прекращению огня в Йемене

Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде приветствовал инициативу специального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Йемене объявить гуманитарное перемирие на два месяца, чтобы прекратить военные действия.

При этом Хатибзаде на своей странице в Тивттере выразил надежду на то, что акция станет прелюдией к снятию блокады и установлению постоянного перекрещения огня для нахождения политического решения в Йемене.

Подчеркнув видение Ирана, основанное на поддержке политического и гуманитарного решения в Йемене, он сказал: «Мы надеемся стать свидетелями накануне месяца Рамадан, учитывая приоритет, придаваемый гуманитарным вопросам и продолжению перемирия, улучшения гуманитарных условий и полного обмена пленными и заключенными между сторонами конфликта в этой стране».

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