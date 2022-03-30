Председатель ВПС Йемена предупредил о неожиданностях в восьмом годе войны

Он в интервью телеканалу «Аль-Йемен» заявил: «Мы добиваемся прав нашей нации, и все опции на столе».
По его словам, нет отношения между нашим заявлением о готовности к диалогу в нейтральной стране и тем, что готовится в Эр-Рияде.
«Мы хотим серьезных усилий для достижения всеобъемлющего решения. Но то, что было устроено в Эр-Рияде, не в рамках мира. Если будет серьезный мирный процесс, мы готовы к этому», добавил он.
Саудовская Аравия с помощью девяти других арабских стран, кроме Омана, с 26 марта 2015 года начала полномасштабные атаки на Йемен, чтобы вернуть власть бывшему беглому президенту Йемена и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.
Вооруженные силы Йемена объявили в пятницу о проведении третьей операции по прорыву осады в саудовском тылу.
Тегеран, 30 марта, ИРНА – Председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат назвал восьмой год войны годом, полным неожиданностей, если враг не слушает голос разума и логики.
Он в интервью телеканалу «Аль-Йемен» заявил: «Мы добиваемся прав нашей нации, и все опции на столе».
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