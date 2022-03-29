Йеменская армия уничтожила американский шпионский беспилотник

«Противовоздушная оборона йеменской армии успешно уничтожил американский передовой шпионский беспилотник типа «scan eagle» при совершении враждебных действий в воздушном пространстве ал-Вади», - написал он в Твиттере.
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари сообщил об уничтожении американского шпионского беспилотника воздушном пространстве Вади.
Похожие новости
-
Иран приветствует мирную инициативу Йемена
Тегеран, 29 марта, ИРНА – План, представленный Саной, добросовестно передает твердую волю к…
-
В Йемене объявили о готовности обменять более 2 тыс. заключенных с Саудовской Аравией
Тегеран, 28 марта, ИРНА - Глава комитета хоуситов по делам заключенных Абдул Кадир аль-Муртада…
-
Жители Йемена отметили "Национальный день стабильности"
Тегеран, 26 марта. ИРНА — В городах Йемена прошел национальный марш «Национальный день стабильности»…
Your Comment