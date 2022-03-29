29 мар. 2022 г., 23:02
Journalist ID: 2388
News Code: 84699737
0 Persons
T T

Tags

Йеменская армия уничтожила американский шпионский беспилотник

Йеменская армия уничтожила американский шпионский беспилотник

Тегеран, 29 марта, ИРНА - Представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари сообщил об уничтожении американского шпионского беспилотника воздушном пространстве Вади.

«Противовоздушная оборона йеменской армии успешно уничтожил американский передовой шпионский беспилотник типа «scan eagle» при совершении враждебных действий в воздушном пространстве ал-Вади», - написал он в Твиттере.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha