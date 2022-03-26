Нефтяной объект Aramco все еще продолжает гореть в Джидде

15 бригады пожарных стремятся ликвидировать пожар на станции распределения нефтепродуктов Aramco в Джидде.

Ранее представитель "Ансарулла" генерал Яхья Сариа сообщил о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в городах Рас-Танура и Рабиг, а также объекты инфраструктуры, расположенные в Эр-Рияде. По его словам, началась третья по счету операция под названием "Прорыв блокады".



Военные источники говорят, что Сана продолжает свои атаки объекты Саудовской Аравии в случае продолжения блокады Йемена.

Министерство энергетики Саудовской Аравии также заявило, что Эр-Рияд не несет ответственность за нехватку нефти из-за продолжающих нападений.

26 марта 2015 Саудовская Аравия во главе коалиции арабских стран начала агрессию против Йемена, чтобы вернуть вышедшего в отставку йеменского президента Мансура Хади Аль-Хади в страну.

ООН, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ неоднократно предупреждали, что народ Йемена из-за продолжения наступлений агрессоров сталкивается с голодом и гуманитарной катастрофой, беспрецедентной в прошлом веке.