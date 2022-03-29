29 мар. 2022 г., 11:55
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News Code: 84699149
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Иран приветствует мирную инициативу Йемена

Иран приветствует мирную инициативу Йемена

Тегеран, 29 марта, ИРНА – План, представленный Саной, добросовестно передает твердую волю к прекращению войны, прорыву осады и политическому урегулированию йеменского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, мирная инициатива, представленная председателем Верховным Политическим Советом Йемена, в случае серьезного и позитивного взаимодействия может проложить путь к прекращению нынешней войны.

«Мы надеемся, что накануне священного месяца Рамадан мы станем свидетелем прекращения конфликта и национального примирения в Йемене за счет гуманитарных соображений и содействия обмену заключенными», добавил он.

Саудовская Аравия с помощью девяти других арабских стран, кроме Омана, с 26 марта 2015 года начала полномасштабные атаки на Йемен, чтобы вернуть власть бывшему беглому президенту Йемена и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.

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