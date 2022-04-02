Генеральный секретарь ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в Йемене

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Специального посланника Ханса Грундберга и выразил признательность правительству Йемена, коалиции во главе с Саудовской Аравией и хуситам.

«Это перемирие должно стать первым шагом к прекращению разрушительной войны в Йемене», – заявил Генеральный секретарь.

«Трудно представить себе масштабы страданий жителей Йемена, ведь пресса не уделяет им достаточно внимания. Война привела к одному из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, поставила государственные институты страны на грань краха, отбросила человеческое развитие на два десятилетия назад и угрожает региональному миру и безопасности», – сказал он.

Стороны в кризисе в Йемене согласились прекратить все наступательные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и вблизи его границ. Они также договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порт Ходейды, а коммерческие рейсы будут осуществляться в аэропорт Саны.

Также стороны договорились встретиться под эгидой ООН и обсудить открытие дорог в Таизе и других провинциях Йемена. Перемирие может быть продлено по истечении двухмесячного периода с согласия сторон.