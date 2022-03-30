Глава МИД Ирана провел встречу с Лавровым

Встреча глав МИД Ирана и России состоялась на полях третьей встречи глав МИД стран — соседей Афганистана пройдёт в Китае.

Глава МИД Ирана во вторник прибыл в Китай для участия на третьей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

На встрече принимают участие министры иностранных дел или представители семи стран: Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве гостей также приглашены министры иностранных дел Индонезии и Катара.