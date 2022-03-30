30 мар. 2022 г., 17:16
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Глава МИД Ирана провел встречу с Лавровым

Глава МИД Ирана провел встречу с Лавровым

Тегеран, 30 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллхаиян провел в среду переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча глав МИД Ирана и России состоялась на полях третьей встречи глав МИД стран — соседей Афганистана пройдёт в Китае.
Глава МИД Ирана во вторник прибыл в Китай для участия на третьей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.
На встрече принимают участие министры иностранных дел или представители семи стран: Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве гостей также приглашены министры иностранных дел Индонезии и Катара.

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