Иран и Китай подчеркнули поддержку независимости и права афганского народа

Министр иностранных дел Ирана по прибытии в Китай, где 31 марта пройдет третья министерская конференция стран — соседей Афганистана, в Twitter написал, что Афганистан заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества.

«Иран и Китай подчеркивают свою поддержку независимости, национального единства и права афганского народа определять свою судьбу и надеются увидеть стабильный, развитый и взаимодействующий Афганистан со своими соседями», подчеркнул он.

Амир Абдоллахиян во вторник ночью прибыл с визитом в китайский город Туньси на востоке Китая для участия в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана.

Напомним, первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла 21 октября 2021 года в Москве. Вторая — 27 октября 2021 года в Тегеране, участниками которой были представители России, Китая, Таджикистана, Ирана, Пакистана, Туркмении и Узбекистана.