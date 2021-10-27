Кризис в Афганистане — это наследие неуместного вмешательства репрессивных сил

"Двадцать лет назад США вторглись в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом и, продолжая свое военное присутствие, продолжали и воспроизводили нестабильность, войну и отсутствие безопасности в этой стране", сказал он.

Он добавил, что Вашингтон неловко и безответственно покинул Афганистан, создав ситуацию, с которой все страны региона сталкиваются сегодня.

"В целях борьбы с организованной преступностью и терроризмом в Афганистане мы предлагаем создать более серьезный механизм сотрудничества в сферах безопасности и разведки, а также выступаем за ускорение обмена информацией и координации действий между странами региона, включая соседей Афганистана", - сообщил Амир Абдоллахиян.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может выступить посредником между афганскими сторонами для достижения соглашения по политическому будущему этой страны. "Иран предлагает, чтобы генсек ООН принял меры и при необходимости выступил в качестве посредника между афганскими группами для достижения соглашения о будущей политической структуре этой страны", сказал глава иранской дипломатии.

Министр отметил, что "необходимо сформировать инклюзивное правительство [в Афганистане] с эффективным и стабильным участием всех этнических групп и конфессий". "Мы ожидаем от соседних стран, что они используют все свое влияние на лидеров движения "Талбина" (запрещено в РФ) и остальные стороны в Афганистане <...> для формирования правительства", - сказал он.

По словам иранского дипломата, "народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, включая продукты питания, лекарства и вакцины для борьбы с коронавирусом". "Учитывая временные ограничения и необходимость действовать срочно, Иран предлагает активизировать программу Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по Афганистану", - добавил он.

"В целях борьбы с организованной преступностью и терроризмом в Афганистане мы предлагаем создать более серьезный механизм сотрудничества в сферах безопасности и разведки, а также выступаем за ускорение обмена информацией и координации действий между странами региона, включая соседей Афганистана", - заявил Абдоллахиян.

27 октября в Тегеране прошла министерская встреча стран-соседей Афганистана с участием представителей Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Первая встреча в этом формате прошла 8 сентября в режиме онлайн.

Стороны сконцентрировали свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп.