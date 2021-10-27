Узбекистан предложил соседним странам разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана

"Сегодня в Афганистане сложилась совершенно новая реальность. Создано Временное правительство, которое обладает всей полнотой власти и стремится получить международное признание", сказал узбекский министр.

Он отметил, что в обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности, напрямую затрагивающим национальные интересы региональных стран, прежде всего, сопредельных государств.

При этом он подчеркнул, что на современном этапе необходимо разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана, в целях недопущения международной изоляции этой страны.

27 октября в Тегеране прошла министерская встреча стран-соседей Афганистана с участием представителей Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Первая встреча в этом формате прошла 8 сентября в режиме онлайн.

Стороны сконцентрировали свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп.