Иранский фильм «Игра в звезды» получил две награды на кинофестивале «IFF awards»

На кинофестивале «IFF awards» в Лос-Анджелесе «Игра в звезды» получил награду за лучшую режиссуру и мужскую роль.
Это мероприятие ежегодно проводится в одновременно с Оскаром в Лос-Анджелесе.
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Фильм «Игра в звезды» режиссера Хатефа Алимардани получил две важные награды на кинофестивале «IFF awards» в Лос-Анджелесе.
На кинофестивале «IFF awards» в Лос-Анджелесе «Игра в звезды» получил награду за лучшую режиссуру и мужскую роль.
Это мероприятие ежегодно проводится в одновременно с Оскаром в Лос-Анджелесе.
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