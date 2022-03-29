29 мар. 2022 г., 22:30
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Иранский фильм «Игра в звезды» получил две награды на кинофестивале «IFF awards»

Иранский фильм «Игра в звезды» получил две награды на кинофестивале «IFF awards»

Тегеран, 29 марта, ИРНА - Фильм «Игра в звезды» режиссера Хатефа Алимардани получил две важные награды на кинофестивале «IFF awards» в Лос-Анджелесе.

На кинофестивале «IFF awards» в Лос-Анджелесе «Игра в звезды» получил награду за лучшую режиссуру и мужскую роль.

Это мероприятие ежегодно проводится в одновременно с Оскаром в Лос-Анджелесе.

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