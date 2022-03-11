Фильм «Сегодняшнее домашнее задание» попал на Люблянский кинофестиваль

Документальный фильм «Сегодняшнее домашнее задание», снятый режиссерами и продюсерами Ашканом Неджати и Мехраном Нематоллахи, будет показан во второй раз на Люблянском кинофестивале документального кино.

Фильм «Сегодняшнее домашнее задание» будет показан в секции общественно-критического документального кино 24-го Люблянского фестиваля документального кино, который пройдет в Словении с 9 по 10 марта, что является внеконкурсной частью.

Премьера этого документального фильма состоялась на 34-м Международном фестивале документального кино IDFA, самом престижном фестивале документального кино в мире.

Фильм «Сегодняшнее домашнее задание» описывает скрытые слои системы образования, которые общество упускало из виду.