Фильм «она умерла» - единственный представитель Ирана на 14-м Ротари-фестивале в Турции

«Она умерла», получивший специальный приз жюри на Фестивале короткометражных фильмов в Тегеране, является единственным иранским короткометражным фильмом, который участвует в 14-ом Ротари-фестивале в Турции.

Ротари-кинофестиваль Турции пройдет с 17 по 20 марта в Анкаре, Турция.

Победители фестиваля получат денежные призы и статуэтки в номинациях анимации, фантастики, эксперимента и документального кино.

Ранее фильм участвовал в международных кинофестивалях турецких женщин-кинематографистов (Измир), китайских детей и фестивалей Михудо в Нью-Йорке.

Фильм повествует о девушке-рыбаке, которая потеряла мать и больше не может терпеть рыбалку отца. Прочь от глаз отца она выбрасывает полудохлых рыб, которых отец поймал в пруд возле дома, чтобы спасти их от гибели. Она как бы в своем детском уме видит значительную связь между ловлей рыбы отцом и смертью матери и думает, что смерть матери есть месть за смерть пойманной отцом рыбы. В «она умерла» Сохейла Пурмохаммади пытается изобразить вечные переживания «смерти» и «жизни» в мире детских фантазий и семиотизировать биологический мир ребенка в контексте трагедии.