Продолжение нарушения режима прекращения огня в Йемене

Источник в штабе оперативного мониторинга за нарушениями в йеменской Ходейде сообщил, что зафиксированные за последние сутки нарушения со стороны саудовской коалиции включали полет боевого самолета и самолетов-шпионов районами Хейс и Аль-Хилие.
Саудовская коалиция начала нарушение режима прекращения огня после авиаударов йеменских народных сил по территории Саудовской Аравии.
Напомним, согласно Стокгольмскому соглашению подписанному в декабре 2018 года, на территории йеменской провинции Ходейда должна была быть создана зона прекращения огня и отведения войск.
26 марта представитель "Ансарулла" генерал Яхья Сариа сообщил о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в городах Рас-Танура и Рабиг, а также объекты инфраструктуры, расположенные в Эр-Рияде. По его словам, началась третья по счету операция под названием "Прорыв блокады".
Тегеран, 29 марта, ИРНА –115 нарушений режима прекращения огня в йеменской провинции Ходейда совершили силы коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией за минувшие сутки. Об этом сообщил телеканал «Альмасира» в понедельник.
Источник в штабе оперативного мониторинга за нарушениями в йеменской Ходейде сообщил, что зафиксированные за последние сутки нарушения со стороны саудовской коалиции включали полет боевого самолета и самолетов-шпионов районами Хейс и Аль-Хилие.
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