В Йемене объявили о готовности обменять более 2 тыс. заключенных с Саудовской Аравией

«Уже согласован обмен заключенными с Саудовской Аравией через ООН», - сказал он.

По его словам, «соглашение включает в себя освобождение 1400 заключенных йеменской армии и народных комитетов в обмен освобождение 823 заключенных саудовской коалиции».

«Сана готова превратить это заявление в окончательное и твердое обязательство, если Саудовская Аравия возьмет на себя обязательство прекратить блокаду и свои набеги на Йемен раз и навсегда", - сказал аль-Муртада.

Напомним, переговоры об обмене заключенными между йеменскими хоуситами и саудовской коалицией еще были проведены и декабре 2108 года в Стокгольме. В то время стороны договорились об обмене 15 000 заключенными, но соглашение не было реализовано.

В то время, 137 международных правовых организаций потребовали Саудовскую Аравию положить конец войне в Йемене.

Эти организации в своем заявлении призвали Саудовскую Аравию прекратить войну и блокаду Йемену.