28 мар. 2022 г., 12:39
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Скучич станет главным тренером сборной Ирана на ЧМ-2022

Скучич станет главным тренером сборной Ирана на ЧМ-2022

Тегеран, 28 марта, ИРНА - Главным тренером сборной Ирана по футболу на Чемпионате мира 2022 года станет Драган Скучич.

Слухи об увольнении Скучича с поста главного тренера были распространены в СМИ после того, что сборная Ирана в рамках азиатского отбора на чемпионат мира, уступила Южной Корее со счетом 0:2.
Директор по связям с общественностью и СМИ сборной Ирана Мохаммад Джамаат в своем Twitter заверил, что Скучич на чемпионат мира станет главным тренером Ирана.
«Азиатские тигры», которые уже квалифицировались на чемпионат мира, 29 марта сыграют с Ливаном в иранском Мешхеде.

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