Скучич станет главным тренером сборной Ирана на ЧМ-2022

Слухи об увольнении Скучича с поста главного тренера были распространены в СМИ после того, что сборная Ирана в рамках азиатского отбора на чемпионат мира, уступила Южной Корее со счетом 0:2.

Директор по связям с общественностью и СМИ сборной Ирана Мохаммад Джамаат в своем Twitter заверил, что Скучич на чемпионат мира станет главным тренером Ирана.

«Азиатские тигры», которые уже квалифицировались на чемпионат мира, 29 марта сыграют с Ливаном в иранском Мешхеде.