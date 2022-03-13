Драган Скучич назвал сборную Ирана важной командой на ЧМ 2022 по футболу

«Иран - огромная страна и обладает огромным потенциалом. Люди любят футбол, у них большой талант. Я думаю, что им часто пренебрегают молодых в Иране. В Азии мы не можем быть сильнее, потому что мы сейчас самая лучшая команда», - заявил он.

По его словам, сборная Ирана хороша не только в Азии, но и в занимает 21-е место в рейтинге ФИФА.

«Сборная Ирана находится на хорошем уровне, для которого я постарался. Сборная Ирана так велика, что вполне удовлетворяет меня. Я горжусь, что являюсь тренером этой команды и не вижу Иран как сборную для своего показа и передачи в другую сборную», - заключил он.