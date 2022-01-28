Скучич: у меня контракт с Ираном до 2023 года

«Поздравляю весь народ Ирана, и я очень рад этому выходу, — сказал Драган Скучич после того, как было подтверждено участие иранской национальной сборной по футболу в чемпионате мира 2022 года, - Надеюсь, мы продолжим в том же духе и добьемся успеха на следующих соревнованиях».

«В последние два года много людей говорили о моем контракте. Мой контракт рассчитан до 2023 года. С первого дня я знал, что должен проявить себя и что продолжение контракта зависит от успеха в сборной Ирана. В моих планах участие в чемпионате мира с Ираном», - отметил он.