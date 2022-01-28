28 янв. 2022 г., 12:06
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News Code: 84629319
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Скучич: у меня контракт с Ираном до 2023 года

Скучич: у меня контракт с Ираном до 2023 года

Тегеран, 28 января, ИРНА - «Я очень рад этому успеху и поздравляю народ Ирана с скорейшим подъемом национальной сборной. За эти два года меня некоторые недооценивали, но сегодня я проявил себя», - сказал главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скучич.

«Поздравляю весь народ Ирана, и я очень рад этому выходу, — сказал Драган Скучич после того, как было подтверждено участие иранской национальной сборной по футболу в чемпионате мира 2022 года, - Надеюсь, мы продолжим в том же духе и добьемся успеха на следующих соревнованиях».

«В последние два года много людей говорили о моем контракте. Мой контракт рассчитан до 2023 года. С первого дня я знал, что должен проявить себя и что продолжение контракта зависит от успеха в сборной Ирана. В моих планах участие в чемпионате мира с Ираном», - отметил он.

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