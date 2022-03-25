Хасан Насролла встретился с Амиром Абдоллахияном

На встрече были рассмотрены последние события на региональном и международном уровнях.
Министр иностранных дел Ирана вылетел из Дамаска в Бейрут в четверг для встречи с высокопоставленными ливанскими официальными лицами.
Тегеран, 25 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился сегодня с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой в Бейруте и обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече были рассмотрены последние события на региональном и международном уровнях.
Министр иностранных дел Ирана вылетел из Дамаска в Бейрут в четверг для встречи с высокопоставленными ливанскими официальными лицами.
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