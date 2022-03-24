Глава МИД Ирана провел встречу со спикером парламента Ливана

Глава МИД Ирана в четверг в рамках регионального турне вылетел из Дамаска в Бейрут.

Министр иностранных дел провел в четверг в Бейруте встречу со спикером парламента Ливана.

Глава иранского МИД также провел двусторонние переговоры с ливанским коллегой, министром иностранных дел Ливана Абдуллой Бу Хабибом.

Ранее по прибытии в Бейрут Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран настроен продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Бейрутом, добавив, что Иран готов построить в Ливане электростанцию на 1000 МВт.