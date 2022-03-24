24 мар. 2022 г., 23:24
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Глава МИД Ирана провел встречу со спикером парламента Ливана

Глава МИД Ирана провел встречу со спикером парламента Ливана

Тегеран, 24 марта. ИРНА — Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в четверг переговоры со спикером ливанского парламента Набихом Берри.

Глава МИД Ирана в четверг в рамках регионального турне вылетел из Дамаска в Бейрут.

Министр иностранных дел провел в четверг в Бейруте встречу со спикером парламента Ливана.

Глава иранского МИД также провел двусторонние переговоры с ливанским коллегой, министром иностранных дел Ливана Абдуллой Бу Хабибом.

Ранее по прибытии в Бейрут Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран настроен продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Бейрутом, добавив, что Иран готов построить в Ливане электростанцию на 1000 МВт.

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