Иран настроен продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Ливаном

Глава МИД Ирана в четверг в рамках регионального турне вылетел из Дамаска в Бейрут.

"Сегодня у нас будет полезные и конструктивные консультации с ливанскими властями по двусторонним, региональным и международным вопросам", сказал Амир Абдоллахиян журналистам по прибытии в Бейрут.

Указав на региональные и международные события после его последнего визита в Ливан, глава иранской дипломатии подчеркнул необходимость проведения более подробных консультаций с ливанскими властями.

Он напомнил, что во время встречи с премьер-министром Ливана Наджибом Микати на полях мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности иранской стороны построить в Ливане две электростанции ​​на 1000 МВт.

Глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран настроен продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Бейрутом.