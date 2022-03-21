Саудовская Аравия подтвердила сокращение производства в Aramco

Как сообщает Саудовское информационное агентство SPA, официальный представитель Министерства энергетики сообщил, что 19 марта 2022 года, в 23:30 часа был совершен штурм беспилотником терминала распределения нефтепродуктов в Джизане на юго-востоке Королевства.

По словам представителя, в воскресенье, 20 марта 2022 г., в 5:30 утра, также были совершены две дополнительные атаки беспилотников на завод по производству природного газа в Янбу и вскоре после этого на объекты компании Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF). Штурм объектов YASREF привел к временному сокращению производства НПЗ, которое будет компенсировано за счет запасов. Нападения не привели к жертвам.

Кроме того, некоторые из этих нападений затрагивают морские перевозки в важном районе — Красном море и его важных побережьях и территориальных водах, что может иметь серьезные экологические последствия.

Представитель повторил призыв Королевства ко всем странам и организациям мира вместе противостоять таким актам саботажа и терроризма со стороны групп, совершающих или поддерживающих эти нападения.

Ранее Представитель Вооруженные силы Йемена Яхя Сари объявили о новой волне нападений в тылу Саудовской Аравии, нацеленных на чувствительные районы в Джидде и Джизане.

Представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхя Сари заявил о начале третьего этапа операции по прорыву второй осады, целью которой была компания Aramco в Джидде и жизненно важные объекты в Джизане.

«Мы уже начали наносить целенаправленные удары по целям операций по прорыву осады, и, полагаясь на Бога, мы без колебаний расширим цели на следующем этапе», - сказал Сари.

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