Убийство невинных людей — результат отсутствия справедливости в СБ ООН

12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита. Власти Саудовской Аравии ежегодно казнят большое количество своих противников под предлогом борьбы с терроризмом. В 2016 году также в Саудовской Аравии лишены жизни 47 человек, в том числе видный оппозиционный шиитский священник шейх Намар Багер аль-Намр.
В связи с этим архиепископ ассирийской церкви Востока осудил убийство невинных людей во всем мире. "Совет Безопасности ООН был создан, чтобы принести мир всем народам, но он не может выполнить свою миссию", сказал Марнерсей Беньямин в интервью ИРНА.
Он отметил, что страны, заявляющие о правах человека, для достижения своих интересов ведут любую войну и кровопролитие, добавив, что они лишь стремятся обеспечивать интересы своей собственной страны.
Тегеран, 19 марта. ИРНА — Результатом отсутствия справедливости в Совете Безопасности ООН является резня невинных людей в разных уголках мира. Об этом заявил архиепископ ассирийской церкви Востока Марнерсей Беньямин.
12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита. Власти Саудовской Аравии ежегодно казнят большое количество своих противников под предлогом борьбы с терроризмом. В 2016 году также в Саудовской Аравии лишены жизни 47 человек, в том числе видный оппозиционный шиитский священник шейх Намар Багер аль-Намр.
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