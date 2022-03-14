14 мар. 2022 г., 18:15
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Раиси осудил молчание самопровозглашенных правозащитников о смертной казни невиновных

Раиси осудил молчание самопровозглашенных правозащитников о смертной казни невиновных

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник осудил применение западными странами двойных стандартов и инструментальное использование концепции прав человека, а также молчание и бездействие самопровозглашенных правозащитников в отношении смертной казни невиновных людей.

Касаясь казни невиновных, Президент отметил применение западными странами двойных стандартов и инструментальное использование концепции прав человека, а также молчание и бездействие самопровозглашенных правозащитников в отношении смертной казни невиновных людей, осуждаются.

Раиси также добавил, что международные организации и свободные СМИ, а также соответствующие институты не должны прервать свое молчание.

В субботу власти Саудовской Аравии казнили 81 человека за организацию и осуществление нападений на сотрудников сил безопасности, а также создание террористических ячеек при поддержке из-за рубежа.

Twitter: @irnarussian
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