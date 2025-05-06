Пезешкиян и Путин подчеркнули общую волю двух стран к реализации всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве

Сегодня днем, во вторник, 6 мая 2025 года, в ходе телефонного разговора президенты Исламской Республики Иран и Российской Федерации, Масъуд Пезешкиян и Владимир Путин, обсудили последний статус двусторонних отношений и региональные и международные события.

Президенты двух стран выразили удовлетворение превосходным, конструктивным и дружественным уровнем отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией и положительно оценили ход развития сотрудничества и совместных проектов, особенно в денежно-банковской, железнодорожной, автомобильной и энергетической сферах.

В ходе этого разговора Пезешкиян и Путин сочли подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами явным признаком глубины отношений Тегерана и Москвы и поворотным моментом в укреплении политического, экономического, торгового и безопасностного сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, и подчеркнули решимость и волю высокопоставленных должностных лиц двух стран к полной реализации этого соглашения.

Владимир Путин также, пожелав успеха на текущих ядерных переговорах между Исламской Республикой Иран и США, заявил, что Россия готова оказать необходимую техническую помощь в этой области.

В начале этого телефонного разговора президент России, выразив сожаление по поводу инцидента взрыва в порту Шахид Раджаи провинции Хормозган, выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью нескольких иранских соотечественников, а президент нашей страны поблагодарил российское правительство за выражение сочувствия и участие этой страны в операции по тушению пожара в этом инциденте.