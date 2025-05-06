Виткофф: Переговоры с Ираном позитивные

В понедельник вечером по местному времени Стив Виткофф в интервью веб-сайту Axios о переговорах с Ираном сказал: «Ядерные переговоры с Ираном позитивные. Мы движемся вперед. Я надеюсь, что процесс пойдет в правильном направлении. Президент хочет, чтобы этот вопрос был решен дипломатическим путем, если это возможно, поэтому мы прилагаем все усилия».

Виткофф добавил: «Соединенные Штаты Америки пытаются запланировать четвертый раунд ядерных переговоров с Ираном на конец этой недели».

В то же время главный переговорщик США на ядерных переговорах с Ираном сказал: «Если эти переговоры не состоятся, единственной причиной будет поездка президента на Ближний Восток».

Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана, ссылаясь на заявление об этом министра иностранных дел Омана, уточнил, что отсрочка переговоров была предложена министром иностранных дел Омана, и о возможной следующей дате будет сообщено позднее.