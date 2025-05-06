6 мая 2025 г., 16:47
Новости ID: 85824998
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: Расширение войны в Газе означает принесение в жертву сионистских пленных

6 мая 2025 г., 16:47
Новости ID: 85824998
ХАМАС: Расширение войны в Газе означает принесение в жертву сионистских пленных

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Движение исламского сопротивления ХАМАС, указав на то, что сионистский режим за последние 18 месяцев не достиг ни одной из своих военных целей, заявило, что согласие этого режима на расширение операций в Газе означает принесение в жертву сионистских пленных.

Движение ХАМАС в своем заявлении подчеркнуло, что согласие сионистского режима на расширение операций в секторе Газа является явным решением принести в жертву сионистских пленных.

В заявлении говорится: "Оккупационный режим вновь начал этап поражения, который он начал 18 месяцев назад, не достигнув ни одной из своих заявленных целей."

В этом заявлении движение ХАМАС, подчеркнув, что палестинский народ и его отважное сопротивление не боятся угроз и планов Замира (начальника штаба сионистского режима), отметило: "Мы призываем арабские и исламские страны и международное сообщество выполнять свои обязанности, противостоять сионистскому фашистскому режиму и положить конец его преступлениям."

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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