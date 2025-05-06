ХАМАС: Расширение войны в Газе означает принесение в жертву сионистских пленных

Движение ХАМАС в своем заявлении подчеркнуло, что согласие сионистского режима на расширение операций в секторе Газа является явным решением принести в жертву сионистских пленных.

В заявлении говорится: "Оккупационный режим вновь начал этап поражения, который он начал 18 месяцев назад, не достигнув ни одной из своих заявленных целей."

В этом заявлении движение ХАМАС, подчеркнув, что палестинский народ и его отважное сопротивление не боятся угроз и планов Замира (начальника штаба сионистского режима), отметило: "Мы призываем арабские и исламские страны и международное сообщество выполнять свои обязанности, противостоять сионистскому фашистскому режиму и положить конец его преступлениям."