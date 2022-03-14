Иран прокомментировал массовую казнь в Саудовской Аравии

Комментируя недавнюю массовую казнь в Саудовской Аравии, он отметил, что правительство Саудовской Аравии не может использовать обычные названия, чтобы скрыть политические и судебные беспорядки и репрессии против народа.

По его словам, этот бесчеловечный акт в Саудовской Аравии противоречит основным принципам прав человека, международного права, гуманным принципам и принятым правовым процедурам без соблюдения справедливых судебных процессов.

Указав на политику двойных стандартов западных стран и инструментальное использование прав человека, Хатибзаде осудил молчание и бездействие так называемых стран-защитников прав человека, и назвал это поведение признаком их лицемерия в политической эксплуатации концепции прав человека для собственных политических амбициях и против независимых правительств.

Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило Министерство внутренних дел королевства в Twitter.

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