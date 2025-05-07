Багаи: Народы региона не забудут героическое сопротивление йеменцев

В ответ на заявление Министерства иностранных дел Омана о прекращении агрессии США против Йемена, Багаи выразил признательность Оману за его дипломатические усилия в разрешении конфликта и подчеркнул важность стойкости йеменского народа.

Он отметил, что йеменцы на протяжении последнего года оказывали сопротивление постоянным нападениям США и при этом активно поддерживали палестинский народ в борьбе с оккупацией и геноцидом.

Багаи также добавил, что, несмотря на объявление США о прекращении атак, Вашингтон всё равно несёт ответственность как соучастник преступлений, совершаемых сионистским режимом против Йемена.

Иранский дипломат призвал мировое сообщество к немедленным и решительным действиям с целью прекращения атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных жителей в Йемене.