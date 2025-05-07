7 мая 2025 г., 17:22
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Новости ID: 85826198
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Багаи: Народы региона не забудут героическое сопротивление йеменцев

7 мая 2025 г., 17:22
Новости ID: 85826198
Багаи: Народы региона не забудут героическое сопротивление йеменцев

Тегеран, 7 мая. ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что народы региона никогда не забудут героическое и легендарное сопротивление народа Йемена против иностранной агрессии.

В ответ на заявление Министерства иностранных дел Омана о прекращении агрессии США против Йемена, Багаи выразил признательность Оману за его дипломатические усилия в разрешении конфликта и подчеркнул важность стойкости йеменского народа.

Он отметил, что йеменцы на протяжении последнего года оказывали сопротивление постоянным нападениям США и при этом активно поддерживали палестинский народ в борьбе с оккупацией и геноцидом.

Багаи также добавил, что, несмотря на объявление США о прекращении атак, Вашингтон всё равно несёт ответственность как соучастник преступлений, совершаемых сионистским режимом против Йемена.

Иранский дипломат призвал мировое сообщество к немедленным и решительным действиям с целью прекращения атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных жителей в Йемене.

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